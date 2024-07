Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 144,35 USD ab.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 144,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,23 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 147,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.030 Airbnb-Aktien.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 17,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 21,56 Prozent sinken.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,18 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Dienstagmittag steigen

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind