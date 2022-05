Airbnb Aktie News: Airbnb gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 100,48 EUR

Die Airbnb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 25.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 99,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 100,90 EUR. Bei 100,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.018 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 187,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 97,69 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,95 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 1.508,94 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 886,94 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 2,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

