Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Airbnb zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 149,70 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 149,70 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 150,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,97 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 160.145 Stück.

Bei 170,09 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,62 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,24 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 32,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2024 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2024 4,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

