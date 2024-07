Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Airbnb im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 139,73 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 139,73 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 137,71 USD. Bei 140,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 258.881 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,09 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 113,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 18,96 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 08.05.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

