Airbnb Aktie News: Airbnb verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

Die Airbnb-Aktie kam im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 93,76 EUR. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 92,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 567 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2022 auf bis zu 168,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 12,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.884,41 USD im Vergleich zu 2.237,43 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 23.02.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2022 2,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

