Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Airbnb zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Airbnb-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 115,65 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Airbnb-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel bei 115,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 116,04 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 115,20 USD. Bei 115,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 103.614 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,07 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Airbnb veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD gegenüber 1,02 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbnb am 30.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,17 USD je Aktie aus.

