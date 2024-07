Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 141,57 USD.

Das Papier von Airbnb legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 141,57 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 141,57 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ 70.116 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 25,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 08.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent auf 2,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 06.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

