Airbnb Aktie News: Airbnb am Dienstagmittag in Grün

Das Papier von Airbnb legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 92,79 EUR. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,80 EUR. Bisher wurden heute 130 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,97 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,50 EUR ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 11,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2022 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,79 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent auf 2.884,41 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.237,43 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 23.02.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 2,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

