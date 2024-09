Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 127,35 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 127,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,83 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 225.318 Airbnb-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,56 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 110,40 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Airbnb ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,75 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Airbnb am 30.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

