Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 115,44 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbnb-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 117,20 EUR. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 117,20 EUR aus. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 117,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,36 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 02.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,59 Prozent auf 2.104,11 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.335,20 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 01.11.2022 gerechnet. Am 01.11.2023 wird Airbnb schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,21 USD je Airbnb-Aktie.

