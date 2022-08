Airbnb-Aktie nachbörslich an der NASDAQ rot: Airbnb verdient mehr als erwartet

Aktien in diesem Artikel Airbnb 115,30 EUR

Im zweiten Geschäftsquartal 2022 hat Airbnb einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,56 US-Dollar erzielt. Vor Jahresfrist hatte das Unternehmen noch einen Verlust hinnehmen müssen, das EPS lag damals bei -0,110 US-Dollar. Airbnb übertraf mit seiner Gewinnentwicklung die Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf einen Gewinn je Aktie von 0,449 US-Dollar belaufen hatten.

Zeitgleich setzte das Unternehmen 2,1 Milliarden US-Dollar um und verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich (1,34 Milliarden US-Dollar an Umsatz) deutlich. Analysten hatten dem Unternehmen bei den Erlösen zuvor 2,10 Milliarden US-Dollar zugetraut. Die Airbnb-Aktie zeigt sich im nachbörslichen US-Handel an der Nasdaq deutlich tiefer und verliert in einer ersten Reaktion 6,01 Prozent auf 109,35 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com, Tero Vesalainen / Shutterstock.com