Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Mittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 137,66 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 137,66 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 138,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.726 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,76 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2022 auf bis zu 107,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,24 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 137,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

