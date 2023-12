Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 138,02 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 138,02 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 138,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 136,98 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.603 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,04 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 28,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 137,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

