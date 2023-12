Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Um 09:06 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 138,08 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 10.399 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2022 auf bis zu 107,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

