Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 125,42 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 125,42 EUR an der Tafel. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,70 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,98 EUR aus. Bei 124,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.618 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 10,60 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 31,01 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,22 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,63 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

September 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst

Airbus-Aktie fester: Airbus erhält Großauftrag von Cathay

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen