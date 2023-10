Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 124,34 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 124,34 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,48 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,56 EUR nach. Bei 123,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.183 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 10,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2022 Kursverluste bis auf 90,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,18 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,22 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

September 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst

Airbus-Aktie fester: Airbus erhält Großauftrag von Cathay

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen