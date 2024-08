Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 133,36 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 133,36 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 133,14 EUR. Bei 133,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 79.581 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

