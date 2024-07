Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 133,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 133,82 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 133,82 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.211 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,15 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,17 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 163,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,83 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie mit Verlusten: Airbus liefert im Juni 67 Flugzeuge aus

Hold für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Aktien-Tipp Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse