Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag in Grün

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 113,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 114,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 207.198 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,49 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,18 EUR.

Am 28.10.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.309,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.518,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

