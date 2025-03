Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 162,16 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 162,16 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 162,34 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 161,72 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.520 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 23,08 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 171,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,73 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

