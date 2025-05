Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 157,72 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 157,72 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 157,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 151.274 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,45 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,61 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,50 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,56 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor einem Jahr verloren

Airbus-Aktie gefragt: Gewinn über Erwartungen

DZ BANK: Kaufen für Airbus SE-Aktie