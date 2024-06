Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 144,82 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 144,82 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 144,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.675 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,33 Prozent. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 20,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,89 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren abgeworfen

Airbus-Aktie tiefrot: Airbus-Maschine am Stuttgarter Flughafen notevakuiert

Airbus-Aktie in Rot: Airbus mit 53 Auslieferungen im Mai - Auslieferungsziel in Gefahr?