Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 182,40 EUR ab.

Die Airbus SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 182,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 180,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.041 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 46,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,33 EUR aus.

Airbus SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,46 EUR im Jahr 2025 aus.

