Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Um 04:22 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 95,21 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 94,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.170 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,35 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 88,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 7,07 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14.177,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,01 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Aktien gefragt: Air India expandiert wieder - 30 neue Flieger von Airbus und Boeing

Airbus-Aktie mit Gewinnen: Airbus im August mit weniger Auslieferungen - Stornierung von Qatar-Auftrag

Airbus-Aktie steigt dennoch: Flugzeug-Auslieferungen von Airbus gehen offenbar weiter zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus