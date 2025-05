Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag leichter

So entwickelt sich Airbus SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 159,72 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 159,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,44 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 159,38 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.559 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,04 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 28,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 180,50 EUR.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 12,83 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

