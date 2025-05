Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Airbus SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 161,18 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 161,18 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 161,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 159,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 179.156 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 177,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 10,04 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 180,50 EUR.

Am 30.04.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 13,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

