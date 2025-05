Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Montagvormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 159,34 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 159,34 EUR ab. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 159,26 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.036 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 10,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Abschläge von 21,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,50 EUR an.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 13,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

