Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 161,72 EUR.

Die Airbus SE-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 161,72 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 162,72 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 161,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114.701 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 9,67 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 22,87 Prozent sinken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 EUR je Airbus SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,50 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 12,83 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

