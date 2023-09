Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 129,16 EUR.

Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 129,16 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 129,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 128,88 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,40 EUR. Zuletzt wechselten 43.159 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 6,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,01 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.900,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

