Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 130,08 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 130,08 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 130,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 129,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.623 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 50,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 15.900,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

