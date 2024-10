Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 137,64 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,0 Prozent auf 137,64 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 137,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.478 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. 25,56 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 12,64 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,33 EUR angegeben.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,28 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

