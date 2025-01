Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 165,12 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 165,12 EUR. Bei 164,28 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,82 EUR. Bisher wurden heute 33.546 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,66 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,45 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Pluszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit grünem Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.