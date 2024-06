Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag kaum verändert

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 148,76 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 148,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 149,12 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 148,02 EUR nach. Mit einem Wert von 148,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 45.512 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 19,17 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,67 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 12,83 Mrd. EUR gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,53 EUR fest.

