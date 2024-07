Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Mittwochnachmittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 131,16 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,8 Prozent auf 131,16 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 130,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.053 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,76 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,33 EUR.

Am 25.04.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 12,83 Mrd. EUR gegenüber 11,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

