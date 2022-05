Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag in Grün

Die Aktie notierte um 25.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 104,54 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 105,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.180 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,32 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 147,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.000,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.460,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 27.07.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus