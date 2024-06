Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag tiefrot

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 9,0 Prozent auf 135,50 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 9,0 Prozent auf 135,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 134,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.388 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,54 Prozent. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

