Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Mittag

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 123,84 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 123,84 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 124,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 122,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.164 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 10,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,13 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie sinkt: Airbus-Chef Guillaume Faury gibt offenbar Chefposten ab

Börse Europa in Rot: STOXX 50 fällt letztendlich zurück

MTU-Aktie steigt: MTU-Erholungsversuch geht weiter