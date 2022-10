Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Plus

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 105,86 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 106,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.885 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 12,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 22,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,82 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umsetzen können.

Am 28.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

