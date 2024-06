Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 128,90 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 128,90 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 128,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 142.103 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 34,07 Prozent zulegen. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 6,72 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,23 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 165,00 EUR.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

