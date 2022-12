Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Vormittag fester

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 112,90 EUR. Bei 113,36 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.882 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,74 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,80 EUR.

Am 28.10.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.518,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.309,00 EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

