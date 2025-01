Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 166,52 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 166,52 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 167,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 46.772 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 33,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 15,69 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 11,98 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

