Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag in Rot

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 166,30 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 166,30 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 166,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 8.196 Stück.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 3,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 24,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.02.2026 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,15 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

