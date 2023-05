Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Airbus 122,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 123,86 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 122,84 EUR. Bei 123,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.366 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 5,62 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,63 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com