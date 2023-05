Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel Airbus 122,86 EUR

Um 09:07 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 123,54 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 122,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,38 EUR. Zuletzt wechselten 6.996 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2023 markierte das Papier bei 131,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 5,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,96 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 139,63 EUR an.

Am 03.05.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 11.763,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.000,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

