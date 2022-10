Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Nachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 109,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 108,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.207 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 9,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 13.309,00 EUR gegenüber 10.518,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie im Plus: Airbus übertrifft im dritten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen - Airbus will A320-Ausstoß schnell hochfahren

SAFRAN-Aktie im Plus: SAFRAN rechnet für das laufende Jahr mit mehr Umsatz

Ausblick: Airbus SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus