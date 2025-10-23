Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Nokia übertrifft Erwartungen. Beiersdorf senkt Umsatzziel für 2025 erneut. Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln. Volvo verdient operativ mehr als erwartet. Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr. ATOSS Software zuversichtlicher bei Marge 2025. Kering verbucht kräftigen Umsatzrückgang. Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel.
