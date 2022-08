AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit KursVerlusten

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 02.08.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,21 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,15 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.770 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 10,54 Prozent niedriger. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 15,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,86 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 05.05.2022 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,59 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,50 EUR in den Büchern standen.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,832 EUR je Aktie aus.

