AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 11,95 EUR zu.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,95 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,98 EUR. Mit einem Wert von 11,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.968 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 23,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,47 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 29,29 Prozent wieder erreichen.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,190 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AIXTRON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,722 EUR je Aktie.

