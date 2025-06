AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 12,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 2,5 Prozent auf 12,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,38 EUR. Bisher wurden heute 387.303 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 23,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 45,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,48 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,190 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112,53 Mio. EUR – eine Minderung von 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 118,31 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,722 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

