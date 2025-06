AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 12,69 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 12,69 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,66 EUR. Zuletzt wechselten 28.353 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 23,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 81,25 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 33,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,39 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 112,53 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,722 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

